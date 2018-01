Vrienden van Amstel kan er weer 20 jaar tegenaan

Energiek hoogtepunt was een stomende medley van hiphop-klassiekers als Jump Around, Fight for your Right en Walk this way, geregisseerd door Typhoon en Di-rect, bands die het beste in elkaar naar boven halen. Ontroerend daartegenover een samenzang van Jacqueline Govaert en Di-rects Marcel Veenendaal op klassieker Iedereen is van de wereld.



Niet alles verliep vlekkeloos in de show die net één rustpunt te weinig kende: niet alle artiesten kenden de teksten van de hits van hun collega's en de nieuwe raptekst van Nielson op Ik leef niet meer voor jou was in de geluidsmix volstrekt onverstaanbaar.