Zanger van The Cars, Ric Ocasek, op 75-jarige leeftijd overleden

Ocasek, die in 2018 met The Cars werd toegevoegd aan de Rock and Roll Hall of Fame, bracht tussen 1978 en 2011 met zijn band 7 studioalbums uit. Ze scoorden grote hits met onder andere My Best Friend’s Girl (1978) en Drive (1984). Hun videoclip behorend bij het nummer You Might Think won de allereerste MTV Video Music Award in 1984, waarmee ze onder meer Michael Jackson’s Thriller versloegen.