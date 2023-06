59 Oekraïense weeskinderen en hun begeleiders tijdelijk naar Dodewaard

Oekraïense weeskinde­ren verhuizen uit Kesteren: ‘Was prima locatie voor noodopvang, nu wordt het meer permanent’

Tientallen kinderen, afkomstig uit een Oekraïens weeshuis, gaan in juni weg uit Kesteren, waar ze worden opgevangen in een oud bankgebouw. De groep krijgt onderdak in een voormalig weeshuis in Grootebroek.