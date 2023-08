750 huishoudens in Dodewaard zonder stroom door brand in transformatorhuisje

met video Jan is ‘eigenlijk een lafaard’, maar ging zijn overvaller met een fles wijn te lijf: ‘Blij dat ik er nog ben’

Nietsvermoedend fotografeert Jan Koning dinsdagmiddag wat flessen wijn in zijn huis in Ochten. Tot hij ineens een schim bij de achterdeur ziet. Die richt iets op hem, roept om money. Het tweetal belandt vechtend op de grond, prijzige wijn vloeit over de tegelvloer. ,,Ik dacht: wie verbeeld jij je wel niet dat je bent zeg? Zomaar mijn huis binnenkomen.”