Alweer een hennepkwekerij opgerold

met video Jan (80) uit Heteren bouwt een oorlogs­vlieg­tuig... van hoefijzers! ‘Het is heel eenvoudig’

Op zoek naar een uniek uitje in de Betuwe deze zomer? In het veelomvattende museum van kunstenaar Jan Nederhoed (80) uit Heteren is nu een levensgrote replica van een Duitse bommenwerper te bewonderen. Gemaakt van hoefijzers.