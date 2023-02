Bedrijf uit Dodewaard gaat nieuwe zwem- en sportcentrum in Elst bouwen: ‘Blij met thuiswedstrijd op kwartiertje van kantoor’

Wageninger slaat licht uit oog van cafébezoe­ker en wil boeten: ‘Blij dat hij duidelijk spijt heeft’

Zijn advocate had al een pleidooi klaar over zelfverdediging, maar daar wilde hij niet van horen. Híj is degene die in een reactie iemand met een glas het zicht uit een van zijn ogen heeft geslagen en daar wil hij voor boeten. ,,Het had nooit mogen gebeuren.”