Beschonken, beginnend bestuurder en botsend: jonge Ochtenaar zat goed mis

Dure vuurpotten, maar geen extra zompige boomgaard

Altijd weer een bijzonder schouwspel in de koude, donkere nacht: het ‘dansende licht’ van vuurpotten in uitgestrekte boomgaarden. Het was de afgelopen drie nachten en vroege ochtenden weer even nodig om de vorst bij de bloesem weg te houden. Maar de methode is duur en wordt momenteel wat minder ingezet.