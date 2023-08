Suppen op de plas of in de natuur is een nieuwe rage: ‘Lessen zitten bijna allemaal vol’

Suppen kan in bijna alle watersportgebieden. Overal zijn supboards te huur. Steeds meer mensen schaffen er zelf een aan. Ze spelevaren op een van de plassen rond Nijmegen of peddelen over de weteringen de polders in. Fanatiek supper Kristel Broere: ,,Dan kom je in een wereld van rust.”