Dodewaardse IJsclub moet schaatsbaan vroegtijdig sluiten na grote drukte: ‘Helemaal kapot gereden’

Met VideoDODEWAARD - De vrijwilligers van de Dodewaardse IJsclub hadden zich verheugd op een prachtige schaatszaterdag. Maar het mag niet zo zijn. De baan in Dodewaard is in zo’n slechte conditie dat zaterdagochtend moest worden besloten om niet meer open te gaan. ,,Het is echt niet verantwoord.”

Bestuurslid Jelle Post van de Dodewaardse IJsclub zegt het met pijn in het hart. ,,Zaterdag was een ideale dag geweest, iedereen is vrij. En stiekem hadden we erop gerekend dat we ook zondag nog open zouden kunnen.” Maar het ijs is te slecht. Het heeft te veel geleden onder de grote aantal schaatsers die sinds woensdag naar Dodewaard trokken.

,,Het was gigantisch druk. Vooral eind van de middag en in de avonduren”, zegt Post. Exacte aantallen heeft hij nog niet, maar er zijn in drie dagen tijds honderden schaatsers afgekomen op de ijsbaan aan de Bonegraafseweg. Gevolg van die drukte: ,,De baan is helemaal kapot gereden.”

IJstemperatuur boven het vriespunt

Dat heeft ermee te maken dat de temperatuur van het ijs vrijdag al boven het vriespunt uit kwam, legt Post uit. In de nacht van vrijdag op zaterdag is nog geprobeerd de schade te herstellen. ,,Maar dat is niet gelukt. De baan zit vol met gaten. Dan zit je zo met je schaatsen op het asfalt en daar komen ongelukken van. Dat moet je niet willen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen.”

De teleurstelling klinkt door in zijn stem. Maar het bestuurslid van de Dodewaardse IJsclub is ook positief. De winter is nog niet voorbij tenslotte: ,,Het is nog vroeg in het seizoen. Ik hoop dat we in januari of februari ook weer een vorstperiode krijgen en dat de baan dan nog een keer open kan.”

