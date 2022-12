Dorpshuis IJzendoorn verandert paar keer per jaar in heus huis van de blues

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Deze keer Jan Woldberg uit Opheusden over het nieuwe muziekinitiatief BlueSundays in IJzendoorn.

Onder de naam BlueSundays wil een enthousiaste club muziekliefhebbers vier of vijf keer per jaar een bluesmiddag aanbieden in Dorpshuis IJzendoorn. Het lijkt nu al een hit: bij een ‘start-upmiddag’ op 11 december was het meteen volle bak.

Verrassen met een bandje

Het spreekwoordelijke ei voor BlueSundays werd recent gelegd. Jan Woldberg, onder anderen bekend als zanger en bassist van de band Quicksilver Fridays: ,,Twee maanden terug nam Johan Andrée, oud-directeur van Mozaïek welzijnsdiensten, afscheid. Collega’s wilden hem hierbij met een bandje verrassen. Ze trokken bij mij aan de bel, ik zocht wat muzikanten bij elkaar en we speelden voor Johan in Dorpshuis IJzendoorn.”

Bij het afscheid was Dorpshuis-bestuurslid Nico Zeeman aanwezig. Hij vond direct dat zoiets vaker moest gebeuren.

Woldberg: ,,Zo ontstond BlueSundays. Er is een bluesgroep geformeerd, BlueDays, die de eerste keer als basisband zou fungeren. Daarnaast werd een stel vrijwilligers geregeld en nadat ik het Cultureel Comité Neder-Betuwe had benaderd, besloot ook die aan te haken.”

De aftrap was vorige week zondag. BlueDays trad op, samen met drie gasten, onder wie zangeres Judith Bolhaar. ,,Al moeten we de dag nog evalueren, kan ik wel zeggen dat het een doorslaand succes was. Het café van het Dorpshuis puilde zó uit, dat bijna de grote zaal open moest.”

Het publiek kwam volgens Wolberg overal vandaan: ,,Vooraf had ik ook deelnemers van het Mozaïekmuziekproject Rockin Old School uitgenodigd. Aan die oproep was massaal gehoor gegeven. Heel veel muzikanten dus, die allemaal zelf een keer willen komen spelen.”

Wolberg benadrukt dat BlueSundays door allerlei soorten musici kan worden ingevuld: ,,De volgende keer kan er zo maar een andere band staan. Of we breiden onze basisband uit. Denk aan een soulzangeres, aan de blazerssectie van Harmonie Dodewaard. Of aan de kerkorganist; onze muziekdagen zijn op zondagmiddag, dus dan is-ie al ingespeeld.”

Volledig scherm BlueDays, met Jan Woldberg op bas, in actie tijdens de eerste editie van BlueSundays. © Eigen foto