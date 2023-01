Een haag of boomgaard met gratis advies en korting, maar dan wel zelf de handen uit de mouwen steken

Nieuwe burgemees­ter Buren: De gordijn­tjes van ‘de poppenkast’ gaan vanavond pas open

De gemeenteraad van Buren neemt vanavond vanaf half acht in beslotenheid een definitief besluit over de voordracht van de nieuwe burgemeester. Joop de Jonge (Partij voor de Dieren) heeft niet meegedaan in de vertrouwenscommissie die met de kandidaten heeft gesproken. ,,Ik doe niet mee aan die poppenkast.”

