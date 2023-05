Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Neder-Betuwe

Is lui­lak-nieu­we stijl ook voor de jeugd nog leuk?

Luilak 2023 is in Neder-Betuwe met een minimum aan klachten rimpelloos verlopen, zegt burgemeester Jan Kottelenberg. Gesprekken met de jeugd moeten uitwijzen of het dus volgend jaar hetzelfde gaat of dat er toch aanpassingen nodig zijn.