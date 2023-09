Henk van Lingen telt watervogels, de hele winter: ‘Er wordt beleid mee gemaakt’

De R is weer in de maand en dat betekent (wie weet het niet?): de watervogelstand in kaart brengen. „De hele winter tellen Jan-Willem van den Hudding en ik watervogels in de uiterwaarden van de kerncentrale in Dodewaard tot de snackbar in Ochten”, vertelt gitaardocent Henk van Lingen (59) uit Dodewaard.