Het overlijden van Naomi (11) laat diepe sporen na: ‘Verslagenheid lag als deken over kerkgemeente heen’

Met video Nieuw energie­park langs A15, nu samen met inwoners

Energiepark Echteld-Lienden moet in 2027 aan weerszijden van de A15 in bedrijf zijn. Vanaf het prille begin werken energiebedrijf Vattenfall en bewoners, verenigd in de Energiecoöperatie Echteld-Lienden, nauw samen. Bijzonder is ook dat zonne- en windenergie gecombineerd worden.