Hoogwater in januari betekent voor boeren voorbereiden op grote schoonmaak. ‘Veel hout, riet en ander afval’

,,We hadden op meer water gerekend, dus eigenlijk valt dit nog mee”, zegt medewerker Corné van Mourik van het veebedrijf. Van Rooijen heeft 180 melkkoeien op zijn bedrijf en heeft in de Gouverneurspolder zo rond de 90 hectare gras- en landbouwgrond.

,,Daar verbouwen we mais voor de koeien, maar ook bieten en andere gewassen voor de consumptie. Maar in deze tijd van het jaar staat er niets, dus kunnen we dit water hebben. Het hoort er een beetje bij als je land in de uiterwaarden hebt.”

Hoog water laat rommel achter

Toch halen ze op het veebedrijf niet helemaal de schouders op. Van Mourik: ,,Hoog water geeft wel rommel. Er blijft veel hout, riet en ander afval liggen. Als dat op landbouwgrond ligt, kun je het bij het zaaien, eind april, makkelijk in de grond werken. Op grasland kan dat niet, daar moeten we het echt opruimen. Maar ook dat is iets waar we eigenlijk al rekening mee houden.”

,,We zaaien rond eind april en oogsten vanaf augustus. In die periode zijn de uiterwaarden in de regel droog, dus kun je die grond goed gebruiken. En we wisselen de gewassen af, dat is beter voor de grond. Heel soms is er ook in de zomer hoog water. Met de oogst nog op het land is dat wel een probleem.”

Nooddijk van zandzakken

Twee jaar geleden in juli bijvoorbeeld. ,,Toen hebben we met grote zandzakken een soort nooddijk aangelegd om de oogst te beschermen. Gelukkig zijn dat uitzonderingen, normaal gesproken komt het hoge water buiten het plantseizoen. En natuurlijk heb je liever helemaal niet dat je land onder water loopt, vooral vanwege dat opruimen. Maar het hoort er hier nu eenmaal een beetje bij.”

Het waterpeil in de Waal bij Dodewaard haalde gisteren het hoogste punt. Vanaf vandaag zou de polder dus weer langzaam leeg moeten lopen.