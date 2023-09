In Neder-Betuwe werd 5 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Wisseling van de wacht in het Wapen van Elst; na 77 jaar draagt de familie Carabain de scepter over

Hotel-Restaurant Het Wapen van Elst en de familie Carabain zijn al 77 jaar aan elkaar verbonden, het was 1946 toen de grootouders van Daniëlle Carabain daar aan de Dorpsstraat in Elst de deuren openden. Sinds 1 september is die tijd voorbij, Wiebe de Vries en zijn vriendin Daniëlle Willemsen hebben de zaak overgenomen.