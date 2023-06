Klemmende hulpvraag aan provincie: Nieuwe randweg essentieel voor verdere groei Neder-Betuwe

Nog drie jaar gemeente­huis, dan komen er 75 huurappar­te­men­ten in ‘gemeente­kas­teel’ Buren

Over uiterlijk drie jaar verlaat de gemeente Buren het gemeentehuis in Maurik. Woningcorporatie Thius koopt het markante pand en gaat er in 2026 zo snel mogelijk 75 sociale huurappartementen in realiseren.