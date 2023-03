Na Nederlands juniorenrecord droomt shorttracktalent Stan (18) uit IJzendoorn van een bomvol Ahoy

Wie stemt er op de boer in de linkse stad? ‘Ik weet geen andere partij, zeker niet de VVD’

De BoerBurgerBeweging is de verkiezingswinnaar, maar in grote steden doet de partij het niet zo goed. In het links-progressieve Nijmegen koos slechts 7,3 procent van de kiezers voor de partij van kopstuk Caroline van der Plas. Wie zijn die stedelijke stemmers?