Neder-Betuwe is terug met Monumentendag

Waarom de deuren wat vaker opengaan op de Heerlijk­heid Loenen

De Heerlijkheid Loenen net buiten Slijk-Ewijk was ooit het domein van adellijke families en verboden terrein voor ‘het gewone volk’. Het is nu iets meer dan een jaar in handen van twee echtparen en die zetten de deuren van het landgoed wat vaker open. ,,Maar met mate, we wonen hier zelf ook.”