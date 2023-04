Nog steeds geen zekerheid over sloopfonds kerncentrale: overheid krijgt tik op de vingers

Op verzoek van jeugd staan er botsauto’s op de kermis in Herveld: ‘Leuke kermis, maar er mag een attractie bij’

Met twee activiteiten in kort tijdsbestek is het even aanpoten voor de Oranjevereniging Herveld-Andelst. Voor Koningsdag moet veel geregeld worden, de kermis van de voorbije dagen is met een goed gevoel afgesloten.