Ongekende drukte in gemeentehuis Neder-Betuwe om 200 euro: ‘Alle balies volledig bezet’

Het is kennelijk weinig van Neder-Betuwe ontgaan dat ze 200 euro per huishouden terug kunnen ontvangen van de gemeente. Al op de eerste dag nadat de brieven verstuurd waren hebben 2000 van de 9000 huishoudens gereageerd. En melden velen zich op het gemeentehuis in Opheusden voor hulp.

Er komt nog heel wat bij kijken om 9000 keer 200 euro bij de juiste mensen te krijgen, weet wethouder financiën Marien Klein: ,,Ze zeggen weleens ‘gemeenten zijn beter in het innen dan het uitdelen van geld’. Maar niet iedereen is digitaal vaardig, hoewel we het via de brief met een QR-code zo makkelijk mogelijk willen maken", aldus Klein.

,,We hebben niet van iedereen een bankrekeningnummer waar we die 200 euro naar over kunnen maken. Maar natuurlijk bieden we ook de mogelijkheid om naar het gemeentehuis te komen voor mensen die niet zo digivaardig zijn.”

Bijna nooit zo druk op gemeentehuis

De eerste twee spreekuren zijn inmiddels achter de rug en hebben liefst 175 - vooral wat oudere - bezoekers opgeleverd. Klein: ,,Het is bijna nog nooit zo druk geweest op het gemeentehuis. We hadden aanvankelijk één dame bij de balie, maar door de drukte hebben we alle drie balies volledig bezet om mensen te kunnen helpen. Donderdagmiddag is er weer zo'n spreekuur. Het wordt zeer gewaardeerd, de stemming is opperbest.”

Klein benadrukt dat een groot compliment aan de voltallige gemeenteraad op zijn plaats is. ,,Zij hebben besloten om de precariogelden, die we van nutsbedrijven ontvangen hebben om kabels en leidingen in de grond te mogen aanleggen, apart te zetten. In afwachting van rechtszaken of we die precario wel mochten heffen. Nu duidelijk is dat dat zo is, hebben we het geld om voor een groot deel terug te geven aan onze inwoners. Het was nog niet aan andere dingen uitgegeven. We hopen eind januari te beginnen met de uitbetaling en in maart af te ronden.”

