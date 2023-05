Ook Lingemeer wil verduurzamen

Eerbetoon aan stamvader Vierdaagse­fees­ten is plots weg van Nijmeegse gevel: wat is hier aan de hand?

Het was vier jaar lang hét eerbetoon aan Nico Grijpink, de oprichter van de Vierdaagsefeesten: een fraaie bronzen plaquette in de Augustijnenstraat in het centrum van Nijmegen. De plaat is opeens verdwenen. De familie van Grijpink is verbaasd.