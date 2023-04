Politie bezoekt autorijdende ’Luilakkers’ van 2022

Ne­der-Betuwe doet gepimpte auto’s tijdens Luilakken in de ban, maar: ‘We willen jeugd níét hun traditie afnemen’

Geen gepimpte auto’s meer op de weg tijdens het Luilakken in Neder-Betuwe dit jaar. Na twee ongelukken tijdens de vorige editie is de maat vol voor politie en gemeente. Wat de politie betreft, blijven de brommers zonder uitlaat om in de vroege uurtjes veel geluid mee te maken en fietsen. ,,We willen de jeugd níét hun traditie afnemen.”