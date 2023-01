Politie zoekt nog altijd 41-jarige Pool die de benen nam na zwaar ongeval op A15: ‘Uiteindelijk weten we waar we moeten zijn’

De man die zaterdag verdween na een zware aanrijding op de A15 tussen Andelst en Dodewaard is een 41-jarige Pool. Hij ‘zal op een later moment over de zaak worden gehoord’, maar hoewel zijn identiteit bekend is, is de man nog niet aangehouden.

De Pool wordt verdacht van het verlaten van een plaats ongeval en betrokkenheid bij een ongeval met letsel.

Papendrechter onder invloed

Het ging zaterdagochtend rond half zeven goed mis op de rijbaan richting Tiel en Rotterdam. Na het ongeval was de weg urenlang afgesloten. Bij de aanrijding waren drie auto’s betrokken.

Een daarvan werd bestuurd door een 25-jarige inwoner van Papendrecht. Hij werd aangehouden nadat hij in het ziekenhuis met wat hechtingen was opgelapt. Een wangslijmtest wees namelijk uit dat de man onder invloed was, vermoedelijk van speed. Een politiewoordvoerder meldde dinsdagmiddag dat het bloedonderzoek nog loopt. In deze zaak zit niemand meer vast.

Een 33-jarige vrouw uit Beuningen bestuurde een andere auto, waarin ook een 26-jarige plaatsgenoot zat. Ook zij moesten richting ziekenhuis.

Eigenaar auto heeft zich gemeld

De derde wagen, waarin vier Oost-Europese arbeidskrachten zaten, werd bestuurd door de 41-jarige Pool. ,,Hij is niet aangehouden, maar we weten wie het is”, zegt de politiewoordvoerder.

In het weekend meldde de politie nog dat de man door een brede en diepe sloot moet zijn gevlucht om de weilanden te bereiken, waardoor er zorgen waren dat hij in de vrieskou snel onderkoeld kon raken. ,,Dat was de eerste angst natuurlijk, omdat je bang bent dat er misschien iets met hem aan de hand is”, zegt de woordvoerder. ,,Dat bleek niet zo te zijn, omdat de eigenaar van de auto zich heeft gemeld. Via die persoon weten we om wie dit gaat.”

Of de kans bestaat dat de man zich níét meldt? ,,Uiteindelijk weten we wie je bent en waar we moeten zijn, dan kunnen we je horen”, zegt de woordvoerder. ,,Is het niet linksom, dan rechtsom.”

