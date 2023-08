Stroomstoring opgelost, honderden huishoudens in Dodewaard zaten zonder door brand in transformatorhuisje

TALKSHOW Over RoodGroen­Zwart: ‘NEC is nog lang niet klaar’

In Over RoodGroenZwart bespreken presentator Jochem van Gelder, oud-NEC-speler Danny Hoekman en NEC-watcher Jeroen Bijma van De Gelderlander elke donderdag de laatste ontwikkelingen bij NEC en blikken ze vooruit op de aankomende wedstrijd. Deze week gaat het onder meer over het echec tegen Excelsior, de fitheid van de selectie en de plannen op de transfermarkt.