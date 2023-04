Water en vuur om de kersen tegen nachtvorst te beschermen: ‘We lopen tien dagen achter’

Knobbeltje in de borst? Dan is een pijnloze echo net zo goed als een nare mammogra­fie

Vrouwen die een knobbeltje in de borst hebben of om andere redenen borstkanker vrezen te hebben, hoeven in de meeste gevallen geen mammografie meer te ondergaan. Zo’n onderzoek wordt vaak als vervelend ervaren. Een geheel pijnloze echografie volstaat.