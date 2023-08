Woningoverval met mogelijk pistool in Ochten: bewoner treft dader, bankpas en contant geld meegenomen

MET VIDEOAan de Zwijning in Ochten is dinsdagmiddag een woning overvallen. De overval werd gepleegd met een ‘vuurwapen gelijkend voorwerp’, aldus de politie. De dader heeft contant geld en een bankpas uit het huis meegenomen. De politie is een zoektocht begonnen naar de overvaller.