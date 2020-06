10 jaar Stekelenburg: van wereldredding op WK naar de anonimiteit van Everton

Tien jaar geleden verrichte Maarten Stekelenburg (37), straks terug bij Ajax, op het WK tegen Brazilië een redding met eeuwigheidswaarde. Dat toernooi in Zuid-Afrika bleef het hoogtepunt van de keeper. Zijn jaren, in de relatieve luwte, ná de magische redding op het schot van Kaka in cijfers. Zijn laatste wedstrijd was in oktober 2018.

Door Daniël Dwarswaard

2010-2011 Laatste seizoen Ajax



Het jaar dat Stekelenburg in totaal maar liefst vijftig wedstrijden speelde. Niet zo gek in het jaar ná het succesvolle WK waar Oranje tot ieders verrassing de finale haalde en uiteindelijk verloor in de verlenging tegen Spanje. Stekelenburg keepte uiteraard een vol seizoen eredivisie bij Ajax, speelde bij de Amsterdammers ook nog eens dertien Europese duels. Bij Oranje was hij toen ook nog een vaste waarde met zes optredens in het jaar na het WK.

Totaal:

2010-2011: 50 duels

2011-2013 Twee seizoenen AS Roma



Juist ook vanwege het genoemde WK verdiende Stekelenburg een jaar later zijn transfer naar de Serie A. Bij AS Roma is de Haarlemmer tijdens zijn debuutseizoen de vaste eerste keeper. Tijdens zijn tweede en laatste seizoen belandt de doelman op de bank, maar na een trainerswissel krijgt hij alsnog veel speeltijd totdat een blessure het einde van zijn tijd in Italië verpest.

Totaal:

2011-2012: 43 duels

2012-2013: 26 duels

Volledig scherm Als kersverse keeper van AS Roma in 2011. © EPA

2013-2014 Eén seizoen Fulham

Na de Serie A volgt de volgende grote competitie voor Stekelenburg. In de Engelse Premier League vervolgt de keeper zijn loopbaan bij Fulham die eerder goede ervaringen hadden met Edwin van der Sar. In Londen keept hij de helft van de competitiewedstrijden en nog een paar potjes in de twee bekertoernooien. Na de degradatie van Fulham wordt Stekelenburg verhuurd aan AS Monaco.

Totaal:

2013-2014: 21 duels



2014-2015 Eén seizoen AS Monaco

Een huurperiode in de Franse League 1 dus. Het eerste seizoen waarin Stekelenburg als reservekeeper achter de Kroaat Danijel Subasic een bijrol vervult. In de twee Franse bekertoernooien mag hij opdraven, maar in de competitie blijft zijn bijdrage in Zuid-Frankrijk beperkt tot één optreden.

Totaal:

2014/2015: 8 duels

2015-2016 Eén seizoen Southampton

Een nieuwe huurperiode, Stekelenburg staat nog steeds onder contract bij Fulham, brengt hem terug in Engeland. Sterker nog, terug bij een oude bekende. Ronald Koeman is manager van Southampton en ziet een hereniging wel zitten. Eerder werkten de twee samen bij Ajax. In Zuid-Engeland komt hij flink aan spelen toe door een blessure van eerste keeper Fraser Forster.

Totaal:

2015-2016: 25 duels

2016-2020 Vier seizoenen Everton

En jawel, daar is opnieuw de link met Ronald Koeman die bij zijn nieuwe club Everton Stekelenburg meeneemt. De club uit Liverpool neemt de doelman over van Fulham. Het eerste seizoen is hij eindelijk weer eens eerste keeper. Maar een blessure gooit roet in het eten. Uiteindelijk staat Stekelenburg vier seizoen onder contract bij Everton. De laatste drie seizoenen in de luwte. Het afgelopen seizoen keepte hij zelfs niet één officiële wedstrijd. Het laatste duel dateert van 2 oktober 2018. Everton tegen zijn oude club Southampton, een potje in de League Cup.

Totaal:

2016-2017: 25 duels

2017-2018: 3 duels

2018-2019: 2 duels

2019-2020: 0 duels