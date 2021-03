5000 toeschouwers welkom bij interland Oranje tegen Letland

Het onderzoek bij Nederland - Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben.



De voetbalfans die willen meedoen aan het onderzoek moeten een kaartje kopen. Woensdag start de verkoop. De aftrap van de wedstrijd in Amsterdam op zaterdag 27 maart is om 18.00 uur. De KNVB benadrukt dat de voetbalfans er rekening mee moeten houden dat de avondklok dan nog steeds van kracht is.'

Het Fieldlab-onderzoek is gericht op het testbeleid (sneltesten) en het gebruik van de CoronaCheck App, die dient als check om te controleren of een bezoeker een negatief testresultaat heeft. Gunstige resultaten van dit onderzoek kunnen voor het voetbal het proces versnellen richting goed gevulde stadions in de slotfase van het seizoen 2020/’21 in het betaald voetbal en bij het EK van komende zomer, waar Nederland ook in Amsterdam tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonie speelt.

Onderzoeksbubbels

Net als bij eerdere Fieldlabs wordt tijdens Nederland - Letland gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksbubbels. Per bubbel worden mogelijke scenario’s en gedragselementen voor het ontvangen van publiek op tribunes van grootschalige evenementen getest, zonder rekening te houden met 1,5 meter afstand. Te denken valt aan verschillende manieren van plaatsnemen, bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst, verschillende zitpatronen en scheiding van aankomsttijden.

Daarnaast bevat één van de bubbels het wetenschappelijk onderzoeksproject onder leiding van de TU Eindhoven naar de verspreiding van aerosolen in de lucht. Onderzocht wordt de opbouw van aerosolenconcentraties in een stadion en de effectiviteit van maatregelen om die aerosolenconcentraties te reduceren. In december werden daarvoor al eerste metingen gedaan in de ArenA zonder publiek, met kunstmatige aerosolgeneratoren.

