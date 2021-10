Aan verhalen geen gebrek, maar voor justitie zal matchfixing altijd klein bier blijven

Aan het eind van de vijfdelige podcastserie ‘Gefixt’, gemaakt door de NOS, klinkt een nogal tragische conclusie. Ik had me net urenlang laten meeslepen door alle duistere verhalen, toen professor sportrecht Marjan Olfers in de laatste aflevering een droog feitje oplepelde.



Nieuws was het allesbehalve, maar toch: Olfers haalde nog maar eens aan hoeveel matchfixingszaken er in Nederland ooit voor voor de rechter zijn geweest. U raadt het misschien al: nul. Niet één. Niet alleen is er nog nooit iemand veroordeeld, er is in ons land zelfs nog nooit iemand voor aangeklaagd. Geen voetballer, geen tennisser, geen gokker, geen maffiabaas. Niemand.