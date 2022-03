Aandeelhouders willen NAC verkopen aan City Football Group

Het bureau dat de verkoop van NAC sinds eind juni 2021 in goede banen probeert te leiden, Crossminds, komt woensdag tegen het einde van de middag met de mededeling dat de aandeelhouders ervoor hebben gekozen om hun aandelen aan City Football Group (CFG) over te doen. In de praktijk houdt dat in dat Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema akkoord zijn gegaan met de deal. De drie clubeigenaren vertegenwoordigen met z'n drieën een meerderheid van een kleine zeventig procent van de aandelen. De overige zeventien aandeelhouders van NAC, goed voor ongeveer 31 procent van de aandelen, zijn niet gekend in deze beslissing.