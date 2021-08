Aangifte Steven Berghuis en terugkeer Antony niet van invloed op opstelling van Ajax

door Johan Inan



,,Dit speelt al een hele tijd”, zegt Ten Hag over de doodsbedreigingen aan het adres van Berghuis en diens gezin na zijn beladen overstap van aartsrivaal Feyenoord. ,,We hebben het rond zijn overgang besproken. Je weet alleen niet in welke heftigheid dit gaat plaatsvinden. Steven is zich daarvan bewust en wij ondersteunen hem waar mogelijk.”

Wat de stap naar de politie met Berghuis doet? ,,Het heeft geen invloed op hem”, verzekert Ten Hag. ,,Natuurlijk, die aangifte lokt weer reacties uit. Maar het is wel noodzakelijk dat je ergens een grens trekt. Hij is deze uitdaging aangegaan omdat hij het maximale uit zijn carrière wil halen. Dat heeft niks met welke club dan ook te maken. Hij zoekt een omgeving waar hij succesvoller kan zijn. Ik denk dat ieder mens daar recht op heeft.”

,,Het heeft geen invloed op mijn opstelling”, vervolgt Ten Hag, die heel veel bewondering heeft voor de aangifte van zijn blikvanger. ,,Zeker in dit land waar de tolerantiegraad heel erg hoog ligt en we alles maar moeten accepteren. Maar dan nog moet je wel ergens een grens trekken. Daar is persoonlijkheid voor nodig. Hij heeft heel zelfbewust deze keuze gemaakt en trekt zijn plan door. Alles afgewogen, ook de randzaken. De hele Nederlandse samenleving zal hem hierin moeten steunen, want het is gewoon niet normaal. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich kan focussen op waarom het gaat.”

Daarom zal Berghuis naar alle waarschijnlijkheid aan de aftrap verschijnen in de ouverture tegen NEC zaterdag. Vanaf vandaag krijgt de rechtsbuiten concurrentie van Antony. De Braziliaan, die vorige week beslag legde op de olympische titel, hervat vrijdag de training bij Ajax. Een plek in de wedstrijdselectie krijgt hij zaterdag nog niet, zei Ten Hag, die verder liet weten ook nog niet te kunnen beschikken over de geblesseerde Mohammed Kudus (enkel) en Perr Schuurs (kuit) en voormalig PSV-‘er Steven Bergwijn past in het profiel van de explosieve aanvaller die Ajax nog wil toevoegen aan de selectie.

Volledig scherm Antony won bij de afgelopen Olympische Spelen het goud met Brazilië. © SCS/ Aleksandar Djorovic

Ajax zal zich tegen NEC moeten revancheren voor de 0-4 nederlaag tegen PSV, vorige week in de strijd om de Johan Cruijff-schaal. Veel zorgen baart die oorwassing de coach niet. ,,Eén ding is duidelijk: het was hier de afgelopen week niet gezellig. Maar als ik de organisatie zag staan en ons zag voetballen, maak ik me geen zorgen. De eerste helft speelden we geweldig”, aldus Ten Hag, die hoopt dat Ajax de komende weken de laatste stappen naar de topconditie zet. ,,We hebben er alles aan gedaan. We worden alleen maar fitter nu. De afgelopen wedstrijd en de voorbije acht dagen hebben daarbij geholpen.”