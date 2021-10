Aangifte tegen Ajax-voetballer Labyad wegens bedreiging en mishandeling

Een conflict over de betaling van een klus zou medio vorig jaar volledig zijn geëscaleerd op de oprit van de Ajacied in Blaricum. De aannemer zou de profvoetballer beschuldigen van mishandeling en bedreiging met de dood. Labyad is door de recherche gehoord als verdachte in het onderzoek, maar deed zelf aangifte tegen de man wegens huisvredebreuk en bedreiging.

De aannemer, wiens naam bekend is bij RTL Boulevard, vertelt dat hij in maart 2020 een klus voor Labyad startte. Die klus duurt tot mei van dat jaar, maar de betaling van ruim 18.000 euro loopt spaak. Er was volgens de middenvelder onvrede over de werkzaamheden van het bedrijf. Uiteindelijk blokkeert Labyad de aannemer op sociale media, whatsapp en e-mail. Contact krijgen is op dat moment niet meer mogelijk.

Wanneer de aannemer verhaal gaat halen, vallen er klappen, blijkt uit beelden die zijn ingezien door RTL Boulevard. Volgens de aangever is hij zelfs bedreigd met een vuurwapen.

Op de beelden is te zien dat de aannemer is omsingeld door een groep mannen. Hij krijgt meerdere klappen tegen zijn hoofd in een situatie die door hem als zeer bedreigend is ervaren.