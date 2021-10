Aanhoudingen bij rellen na NEC-Vitesse; fans ruim 2 uur na wedstrijd eindelijk naar huis

In de aanloop naar de derby zijn er diverse confrontaties geweest tussen supporters van Vitesse en die van NEC. Zo werd er onder meer over en weer slachtafval gedumpt. In de nacht van zaterdag op zondag zou er een vechtpartij tussen Nijmegenaren en Arnhemmers zijn geweest op een industrieterrein in Arnhem-Zuid. Er is een gewonde gevallen, maar de politie zoekt nog uit of er sprake is geweest van een afgesproken treffen.