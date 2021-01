Aankoop van 200.000 euro topscorer van de eredivisie

StatistiekenVVV-spits Georgios Giakoumakis is na vijftien speelrondes de verrassende topscorer van de eredivisie. De 26-jarige Griek, die gisteren de wedstrijd tegen Willem II in de slotfase besliste, heeft er dit seizoen al twaalf gemaakt. Dit is zijn seizoen in cijfers.

Toen VVV-Venlo afgelopen zomer Georgios Giakoukamis voor 200.000 euro overnam van AEK Athene, stond de spits niet bekend als doelpuntenmachine. De 26- jarige Griek had in zijn carrière pas 26 keer gescoord in 150 wedstrijden. In slechts één seizoen in Griekenland haalde hij de dubbele cijfers. In het seizoen 2016/17 maakte hij elf doelpunten voor AO Platanias, waarmee hij zijn transfer naar AEK Athene verdiende.



Hoe anders is dat na vijftien competitiewedstrijden in Limburg. Dit weekend redde hij de ploeg van Jay Driessen voor de zoveelste keer dit seizoen. Tegen Willem II waren daar alweer doelpuntnummer elf en twaalf, VVV scoorde dit jaar 22 keer. Door de doelpunten staat hij bovenaan op de topscorersranglijst.

Topscorers eredivisie

1. Georgios Giakoumakis - 12 doelpunten

2. Danilo - 11

3. Steven Berghuis - 10

Henk Veerman - 10

5. Dusan Tadić - 9

Teun Koopmeiners - 9

Giakoumakis is zeker niet de kleinste is (1.85 meter), maar hij maakte nog geen van zijn twaalf treffers met zijn hoofd. Zondag tegen Willem II maakte de Griek zijn eerste goal van buiten het strafschopgebied.

Hoe scoorde Giakoumakis?

Met rechts - 9 keer

Met links - 3 keer

Met het hoofd - 0 keer

Vanaf waar?

In het strafschopgebied - 7 keer

Strafschoppen - 4 keer

Buiten het strafschopgebied - 1 keer

Giakoumakis speelt niet bij de beste ploeg van Nederland, waardoor hij niet iedere wedstrijd tientallen kansen. Toch ontvangt hij van zijn teamgenoten de nodige ballen, waaruit hijzelf een kans creëert. De drievoudig international van Griekenland schiet gemiddeld 2,9 keer per wedstrijd op doel. Slechts vier spelers losten dit seizoen meer schoten in de eredivisie. Alleen Danilo en Henk Veerman schoten vaker in de zestienmeter dan Giakoumakis.

Meeste schoten in eredivisie

1. Steven Berghuis - 56 schoten

Oussama Tannane - 56

3. Danilo - 50 (41 in de zestien)

4. Henk Veerman - 47 (40 in de zestien)

5. Georgius Giakoumakis - 44 (39 in de zestien)

Hoewel Giakoumakis nog niet scoorde met zijn hoofd, wint hij wel veel kopduels. Slechts twee spelers wonnen dit seizoen in de eredivisie meer kopduels dan de VVV-spits. Ook over de grond staat hij zijn mannetje. Al 116 keer won de Griek een persoonlijk duel, waarmee hij opnieuw slechts twee spelers voor zich moet dulden.

Duels gewonnen

1. Vangelis Pavlidis - 131 duels

2. Abdou Harroui - 129

3. Georgius Giakoumakis - 116

Oussama Tannane - 116

5. Joey Veerman - 108

Kopduels

1. Sebastian Polter - 74

2. Jorgen Strand Larsen - 66

3. Georgius Giakoumakis - 58

4. Henk Veerman - 56

Lennart Thy - 56

Volledig scherm Ondanks zijn lengte en gewonnen kopduels, scoorde Giakoumakis nog niet met zijn hoofd. © BSR Agency

Giakoumakis is hard op weg om topscorer in de eredivisie te worden voor VVV. De Togolese spits Peniel Mlapa heeft momenteel het record voor meeste goals in een eredivisieseizoen voor de Limburgers. Twee seizoenen terug maakte hij vijftien doelpunten in dertig wedstrijden. De Griek zou, met zijn gemiddelde tot nu toe, de huidige spits van Al Ittihad Kalba (Saudi-Arabië) makkelijk passeren. Hij is in de geschiedenis van VVV-Venlo in ieder geval al de topscorer in de eredivisie na vijftien wedstrijden.

Eredivisiegoals na 15 wedstrijden voor VVV

1. Georgius Giakoumakis - 12 doelpunten

2. Lorenz Hilkes - 9 (1978)

3. Cor de Meulemeester - 8 (1959)

4. Peniel Mlapa - 7 (2019)

Miljoenen

De spits maakt inmiddels ook internationaal naam. Hij is sinds zijn transfer naar VVV al uitgegroeid tot international van Griekenland. Bondscoach John van ‘t Schip gunde de aanvaller al drie interlands. Bij zijn debuut scoorde hij direct in de 2-1 zege in de oefeninterland tegen Cyprus. In de overige twee duels in de Nations League tegen Moldavië (12 minuten) en Slovenië (45 minuten) scoorde hij nog niet.

Het is voor VVV te hopen dat Giakoumakis deze maand niet wordt weggekaapt. Directeur Stan Valckx zei tegen ESPN dat hij zijn topspits alleen laat gaan bij een recordbedrag: ,,Er moeten dan echt miljoenen op tafel komen. Een paar clubs hebben geïnformeerd, maar er is nog niets concreets of serieus. We hebben hem ook hard nodig voor lijfsbehoud,” aldus Valckx over de spits die tot medio 2022 vastligt in Limburg.

Giakoumakis gaat woensdag met VVV op zoek naar de tweede uitoverwinning van dit seizoen. Om 20.00 uur speelt het de uitwedstrijd bij de directe concurrent ADO Den Haag. De Hagenezen staan zestiende en hebben twee punten minder.

Volledig scherm Bondscoach John van ‘t Schip gunde de aanvaller al drie keer interlands. © REUTERS