Aantal amateurvoetbalteams blijft ondanks corona vrijwel gelijk

Malen was helemaal niet moe, maar werd een vermoeid­heid aangepraat door kille cijfertjes

29 juni Columnist Leon ten Voorde wist het diep van binnen al: het was voor Oranje een missie die altijd is gedoemd te mislukken. ‘Het circus trekt verder zonder ons en geloof me: het verdriet gaat heus een keertje slijten.’