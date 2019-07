Aanvoerder Tadic na volgende prijs: ‘Het team en de club zijn hongerig’

Derde prijs op rij Ajax wint Johan Cruijff Schaal na overtuigen­de zege op PSV

20:10 Ajax heeft voor de negende keer in de clubhistorie de Johan Cruijff Schaal. De landskampioen en bekerwinnaar van vorig seizoen was in de Johan Cruijff Arena met 2-0 te sterk voor PSV, dat de return bij FC Basel van komende dinsdag in het achterhoofd had. Kasper Dolberg (35 seconden) en Daley Blind (53ste minuut) maakten de goals in de Johan Cruijff Arena.