Aboukhlal schiet AZ in slotfase naar finale play-offs om Europees voetbal

Als eerste ploeg heeft AZ zich weten te plaatsen voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. In Alkmaar werd de 3-2 nederlaag in Friesland goed gemaakt door een 2-0 overwinning die in de slotfase tot stand kwam. AZ heeft nu nog een kans om het tegenvallende seizoen op een waardige manier af te sluiten.

Nu zorgde de slotfase dan een keer voor de bevrijding bij AZ. Juist die slotfases waren de club in vijf van de laatste zeven wedstrijden telkens fataal geworden. Nu maakte AZ twee minuten voor tijd juist de bevrijdende treffer. Het was uiteindelijk Zakaria Aboukhlal die voor die bevrijding zorgde. De invaller was een minuut ervoor nog in het veld gekomen en door het eigen thuispubliek getrakteerd op boegeroep en een fluitconcert vanwege in hun ogen matige prestaties van de laatste tijd. Hij vierde zijn treffer demonstratief voor het meest fanatieke AZ-vak met zijn uitgetrokken shirt.

Volledig scherm Aboukhlal schiet de 2-0 binnen © Pro Shots / Toon Dompeling

Beide ploegen wist bij aanvang in elk geval dat ze aan elkaar gewaagd waren. In de heenwedstrijd in Heerenveen trokken de Friezen nog aan het langste eind (3-2) waarbij een 2-1 voorsprong van AZ in de blessuretijd alsnog in Fries’ voordeel werd gedraaid.

Zondagmiddag in Alkmaar kende AZ een vliegende start toen een bijzonder fraaie pass van Jordy Clasie, Dani de Wit die de vroege voorsprong van AZ bewerkstelligde in de vijfde minuut. Een droomstart voor de ploeg van trainer Pascal Jansen die in een bijzonder matige vorm verkeert en sinds 23 april al niet won. Opmerkelijk is bovendien het aantal goals in dat de ploeg moet slikken in de slotfases van duels. Het heeft al gezorgd voor een karrenvracht aan verloren punten en een geknakt zelfvertrouwen.

Het moest bovendien weer aanvoerder Owen Wijndal missen vanwege een blessure. De back is zowel defensief als offensief een belangrijke kracht en miste ook al de heenwedstrijd. Zijn jonge vervanger Milos Kerkez is nog jong en wat onstuimig maar tegen Heerenveen speelde hij verdienstelijk.

Zondagmiddag in Alkmaar nam AZ vrijwel onafgebroken het initiatief, zeker na de goal van De Wit, maar was Heerenveen ook gevaarlijk in hun 5-3-2 systeem waar de ploeg de laatste weken succes mee boekt. Als het gevreesde spitsenduo Amin Sarr – Sydney van Hooijdonk in stelling wordt gebracht is er altijd gevaar. Het was de Zweed Sarr – de man in vorm - die een grote mogelijkheid in de eerste helft onbenut liet.

Volledig scherm Amin Sarr in duel met Fredrik Midtsjo © ANP

Maar de keren dat de ploeg van trainer Ole Tobiasen Sarr en Van Hooijdonk aan het werk kon zetten waren zeldzaam terwijl AZ zich -hoewel goed voetballend – zelden tot echt uitgespeelde kansen kwam. Sam Beukema had tien minuten voor tijd de voor de eventuele bevrijding kunnen zorgen met een vrije kopkans van dichtbij maar hij zijn inzet ging net over.

Voor AZ rest nu de finale van de play-offs waarin het nog enige kleur aan het grauwe seizoen gegeven kan worden. In juli al spelen in de voorronde van de Conference League is wellicht niet het meest aantrekkelijke vooruitzicht dat te bedenken is maar gezien de statuur van de club op dit moment het best denkbare scenario.

