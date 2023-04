Aboutaleb wil gesprek met clubs, KNVB en minister over voetbalgeweld: ‘Dit kun je niet met knopje resetten’

Reacties op Feyenoord-Ajax: ‘De wedstrijd had niet mogen worden hervat’

‘Wat een aanfluiting, deze voetbalavond. Bijna 50 jaar geleden was ik bij de eerste voetbalrel tijdens Feyenoord-Tottenham Hotspur. In de tussentijd werden er allerlei afspraken gemaakt en geschonden om het supportersgedrag in toom te kunnen houden. Een tandeloze KNVB en overheid zorgden ervoor dat er niets veranderde’ en ‘We zouden ook een keer écht naar het Engelse voetbal kunnen kijken, waar door heel strenge wetgeving het supportersgeweld nagenoeg is uitgeroeid’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws over de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 7 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.