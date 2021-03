Acht keer kanker en nooit klagen, het haalt de stront van onze brillenglazen

Krul: ‘Ik vond dat ik wel wat meer had kunnen doen, dit is heel teleurstel­lend’

24 maart Tim Krul was niet tevreden over zijn optreden in de verloren uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije (4-2). ,,Ik vond dat ik wel meer had kunnen doen”, zei hij. ,,Op een andere avond verricht ik misschien wel een wereldredding. Nu eindigde zo’n bal in de kruising.”