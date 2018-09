Adam Maher keert terug bij AZ

Directeur Voetbalzaken Max Huiberts is blij met de speler die de club goed kent. ,,Hij heeft bij ons meegetraind en laten zien dat hij nog steeds erg goed kan voetballen.''

Maher doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde in zijn eerste periode in Alkmaar vanaf 2010 94 wedstrijden voor AZ. Hij vertrok na de bekerwinst in 2013 naar PSV. Na een goede start kwam hij op een zijspoor terecht. Daarna speelde Maher voor Osmanlispor en FC Twente, waarmee hij uit de eredivisie degradeerde.