Adam Maher trekt naar Saoedi-Arabië, FC Utrecht huurt verdediger van Real Sociedad

FC Utrecht had Maher graag willen behouden, zo laat technisch directeur Jordy Zuidam weten op de clubwebsite. ,,Wij hebben Adam te kennen gegeven dat we hem vanwege zijn voetballende kwaliteiten graag bij onze selectie wilden houden, maar ook aangegeven dat we bereid waren mee te werken aan een vertrek in het geval er een passend bod op hem zou worden uitgebracht.”

Hoe hoog het bedrag is dat FC Utrecht ontvangt is niet duidelijk, maar volgens Zuidam was het voldoende om mee te werken aan een transfer: ,,Na drie seizoenen in Utrecht stond Adam open voor een nieuw buitenlands avontuur en Adam bereikte met Damac FC ook persoonlijk een akkoord.”

Maher speelde sinds 2019 bij FC Utrecht, dat hem destijds transfervrij overnam van AZ. Eerder speelde de middenvelder, tevens vijfvoudig international voor Oranje, ook al voor AZ, PSV, Osmanlispor en FC Twente. Maher speelde 91 officiële duels namens FC Utrecht. Daarin was hij goed voor negen goals en veertien assists.

Nieuwe verdediger

FC Utrecht heeft zich bovendien versterkt. De club huurt de Franse verdediger Modibo Sagnan komend seizoen van de Spaanse club Real Sociedad. De Utrechters hebben ook een optie tot koop bedongen op de 23-jarige Sagnan. ,,Modibo is een linksvoetige centrale verdediger, die over een goede snelheid beschikt. Hij heeft power en duelkracht en kan meedogenloos zijn in de persoonlijke duels”, zei Jordy Zuidam, de technisch directeur.

Sagnan werd de afgelopen jaren al door Sociedad verhuurd aan RC Lens uit Frankrijk, het Spaanse CD Mirandés en het Portugese CD Tondela. Sociedad nam hem in 2019 over van Lens, waar hij werd opgeleid.