Adel verplicht straks bij Feyenoord: ‘De Champions League komt er nu bij, we staan voor uitdagingen’

met samenvatting Borussia Dortmund en Donyell Malen ontroost­baar na dramati­sche ontknoping: ‘Ik wil even niks zeggen nu’

Heel Duitsland was klaar voor een machtsoverdracht in de Bundesliga. Eindelijk na 11 jaar een andere kampioen dan Bayern München. Maar op matchpoint ‘voor’ in eigen stadion bezweek Borussia Dortmund onder de druk en bleef de titel tóch in vertrouwde handen. Een ooggetuigenverslag.