ADO bijna verkocht: voetbalclub straks in handen van Hagenaar

ADO Den Haag gaat naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd bekendmaken dat het merendeel van de aandelen wordt overgedragen van het Chinese bedrijf United Vansen naar investeringsmaatschappij Cosinus Group Capital Partners. Nu de twee partijen akkoord zijn over het bedrag waarvoor de club gaat worden verkocht, probeert het in Zwitserland gevestigde Cosinus Group de laatste plooien glad te strijken als het gaat om de betaling.

Het bedrijf heeft de eerste termijn om met het aankoopbedrag over de brug te komen laten verlopen, maar het akkoord is daardoor niet van de baan. Cosinus Group is een maatschappij dat het geld van andere kapitaalkrachtigen belegt. Met de zeggenschap die het daarmee in de organisaties waarin belegd wordt krijgt, moet rendement worden gehaald uit het geld. De in Den Haag geboren Anthony Rothengatter moet er dus als aanstaand nieuwe eigenaar van ADO mede voor zorgen dat de investering in de Haagse club een goede wordt.