ADO Den Haag breekt met assistent-trainer Heesen

De 50-jarige Utrechter was sinds 2017 weer actief bij de club in Den Haag, waarvoor hij als voetballer ook meer dan 250 wedstrijden speelde. Net als Fons Groenendijk begon Heesen tussentijds in het seizoen 2016-2017. De assistent-trainer nam afgelopen seizoen de leiding zelfs even over van de opgestapte Groenendijk. Nadat het niet beter ging, keerde hij na de komst van Alan Pardew bij de nummer 17 van de eredivisie terug in zijn rol als assistent.