ADO Den Haag-directie wil Nederlof als nieuwe eigenaar

Ad Nederlof zal op korte termijn worden voorgesteld als de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag. Dat is tenminste de wens van de directie van de club. Het bestuur heeft dat medegedeeld aan de kandidaten die nog in de race waren de club te kopen.

Voorburger Ad Nederlof volgt daardoor naar alle waarschijnlijkheid het Chinese UVS op als de nieuwe grootaandeelhouder van ADO Den Haag. De multimiljonair heeft het vertrouwen van de clubleiding gekregen en staat op het punt om in te stappen. Nederlof, die zijn ICT-bedrijf Enovation in 2018 voor 100 miljoen euro verkocht, weet zich gesteund door Harm van Hemsbergen, die namens De Goudse jarenlang hoofdsponsor van Sparta was.

De afgelopen weken waren er vier voorname kandidaten om ADO over te nemen. Daarvan is hij degene die de directie het gevoel heeft gegeven het beste plan met de club te hebben. Dat kon hij doen nadat de club eind april het kort geding tegen eigenaar UVS won. In de procedure die daarop volgde, werd beslag gelegd op de aandelen van het Chinese bedrijf en kreeg ADO zelf de meeste macht over het verkoopproces.

Nederlof heeft momenteel nog concurrentie van een collectief aan investeerders die wordt geleid door vastgoedondernemer Jeroen Lentze. Naast de groep Lentze, waarbij ook multimiljonair Ed Maas is aangesloten, waren het Amerikaanse World Soccer Holdings en oud-speler Martin Jol in de race. Die partijen haakten de voorbije dagen definitief af.

Maandag staat er nog een kort geding op het programma in de Haagse rechtbank. Dan gaat UVS in verweer tegen de uitspraak van 26 april. De Chinese eigenaar hoopt daarmee de macht over de aandelen terug te krijgen. Maar in Den Haag maken ze zich geen zorgen om de uitspraak van de rechter, waarna de directie naar alle waarschijnlijkheid vrij baan krijgt de aandelen uit te geven aan Nederlof.

Volledig scherm Martin Jol was ook een kandidaat om ADO over te nemen. © GUUS SCHOONEWILLE