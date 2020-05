ADO Den Haag en Sparta bevestigen overeenkomst over Rankovic

Interview Miedema vindt rust in Schotse natuur en eet nu zelfs ingewanden van schaap

7:17 Natuurlijk mist Vivianne Miedema (23), topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen, het voetbal gruwelijk. Maar in de stilte van Schotland komt ze ook tot rust. Een gesprek over de natuur, haar Schotse accent en de toekomst van vrouwenvoetbal. ,,Tien jaar terug was dit funest geweest. Nu niet.’’