ADO Den Haag stelt technisch manager Van As op non-actief, Jansma treedt zelf terug

Van As kreeg vanmiddag te horen gekregen dat zijn contract als manager voetbalzaken bij ADO Den Haag niet verlengd zou worden. Daarop is hij per direct vrijgesteld van werkzaamheden. Van As zal zodoende niet meer actief betrokken worden bij het technische beleid van de club, dat in de flamboyante Engelse coach Alan Pardew de opvolger voor Fons Groenendijk lijkt te hebben gevonden.



Algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO Den Haag geeft tekst en uitleg: ,,Met name door de gang van zaken in het huidige seizoen was er onvoldoende draagvlak bij de Raad van Commissarissen om het contract van Jeffrey te verlengen. Daarna is hij vrijgesteld van werkzaamheden, zodat hij de tijd krijgt om zich te oriënteren op de toekomst, maar wij ook verder kunnen kijken met betrekking tot het technische beleid voor de langere termijn.” Van As zette de lijnen uit van het technische beleid dat ADO Den Haag de zevende en negende plek opleverde in de afgelopen twee seizoenen. Onlangs vertrok Fons Groenendijk, die samen met Van As aan de basis van deze prestaties stond, al vrijwillig bij de club.