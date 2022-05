ADO Den Haag zet FC Eindhoven eenvoudig opzij en blijft in de race voor promotie naar de eredivisie

ADO Den Haag staat in de finale van de play-offs. De Haagse ploeg boekte een eenvoudige 1-2 overwinning op FC Eindhoven, nadat het afgelopen dinsdag in Den Haag ook al van de Brabanders had gewonnen. Na een seizoen vol overnameperikelen en financiële zorgen lonkt nu promotie naar de eredivisie.

De minpunten, de zorgen over hun salaris en het voortbestaan van de club. Een trainerswissel op een onverwacht moment, een jonge supporter en vriend van sommige selectiespelers, die na een heftig ziekbed overleed. Het is slechts een korte greep naar wat de spelers van ADO Den Haag dit seizoen meemaakten. ,,De mensen weten nog niet de helft van wat hier dit jaar allemaal gebeurd is”, zei Thomas Verheydt kort geleden nog over het krankzinnige seizoen van de club.

Maar juist al die gebeurtenissen werden de laatste weken gebruikt om het zelfvertrouwen van de Haagse ploeg te onderbouwen. Ze hadden dit jaar al zoveel overwonnen dat niemand nog vreesde voor kleine tegenslagen tijdens de play-offs. ADO voelde zich onverzettelijk en toonde zich in de eerste ronde tegen NAC en afgelopen dinsdag in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven ook daadkrachtig.

Daarmee was er al een stevig fundament gelegd voor de return in Noord-Brabant. En in het Jan Louwers Stadion kwam de finaleplaats van ADO ook niet meer in gevaar. Want hoewel de ploeg van Rob Penders, die dit seizoen verrassend als derde is geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie, net als afgelopen dinsdag sterk aan de wedstrijd begon, kon het nooit echt een vuist maken. De kansen die ADO in Den Haag nog weggaf, kwamen er dit keer niet.

De Haagse ploeg zelf sloeg opnieuw genadeloos toe. Thomas Verheydt scoorde maar weer eens. In de zestiende minuut schoot hij droog raak nadat Sem Steijn en Samy Bourard sterk waren blijven doorzetten bij een rommelige Haagse tegenstoot. En wilskracht en doorzettingsvermogen waren ook doorslaggevend bij de 0-2, tien minuten later. FC Eindhoven-verdediger Collin Seedorf wankelde toen Bourard zijn lichaam in de strijd gooide en kopte de bal uit een voorzetje van Steijn knullig in eigen doel.

Daarmee was het tweeluik eigenlijk al binnen een halfuur van de return beslist. Want hoewel FC Eindhoven de strijd niet opgaf, kwam het lange tijd niet in de buurt van een aansluitingstreffer. En aangezien scheidsrechter Bas Nijhuis geheel in zijn stijl toestond dat de spelers het randje opzochten, kon ADO met flink wat duelkracht de thuisploeg blijven aftroeven.

Dat het uiteindelijk via een knappe kopbal van Mawouna Amevor alsnog 1-2 werd, kwam enigszins uit de lucht vallen. Het bracht ADO niet meer in de problemen. De Haagse ploeg bleef onverschrokken en haalde overtuigend de finale van de nacompetitie. De ploeg van trainer Giovanni Franken is op weg naar een promotie, die gezien alle gebeurtenissen dit seizoen een hele bijzondere prestatie zou zijn.

