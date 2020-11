ADO haalt met Brood ervaren trainer binnen: ‘Verrast dat hij onze ploeg al zo goed kende’

VideoADO Den Haag wilde snel een ervaren, nieuwe trainer aanstellen. Dat is Ruud Brood geworden. Hij wordt vandaag gepresenteerd in het Cars Jeans Stadion. Brood neemt Adrie Bogers mee als assistent.

Brood en Bogers staan morgen voor de groep als de spelersselectie van ADO Den Haag na een paar vrije dagen de training hervat. De 58-jarige hoofdtrainer past precies in het profiel dat de Haagse club schetste voor de vacature, die ontstond nadat Aleksandar Rankovic zaterdagavond werd ontslagen. Hij neemt met de 55-jarige Bogers bovendien een assistent mee die de technische staf nog wat extra gewicht geeft.

ADO wilde namelijk een ervaren man aanstellen. Eentje die al in de eredivisie heeft gewerkt. Bovendien moest de nieuwe trainer wel willen accepteren dat er een technisch hart is en dat de leden daarvan betrokken zijn. Algemeen directeur Mo Hamdi gaf de kernpunten van het beleidsplan dat de club hanteert zondag nog duidelijk weer. Verjongen, oog hebben voor de spelers in de jeugdopleiding, willen deelnemen aan vergaderingen van het technische hart, meedenken over de visie van de club.

Uitgestippeld plan

Op dat vlak ging het mis met Rankovic. Iets wat ze bij ADO niet zagen aankomen. Een situatie waaruit de clubleiding moest leren, wil het vast blijven houden aan het plan dat is uitgestippeld. En dat wil het. ,,We moeten ons allemaal conformeren aan het beleid”, benadrukte Hamdi. ,,Dat zal met een nieuwe trainer niet anders zijn. Anders moeten we onze visie gaan veranderen en dat gaan we niet doen. Dat betekent dat er een technisch hart is en dat Martin Jol daar een belangrijke rol in speelt. De nieuwe trainer komt ook in dat technische hart.”

Die nieuwe trainer is dus Ruud Brood geworden. Hij past bij alle wensen die ADO had. Brood werkte met Heracles Almelo, RKC, Roda JC en NAC in de eredivisie en speelde met die ploegen vaak in de onderste regionen, een plek waar ADO momenteel ook weer staat. Met zijn eerdere clubs had Brood overigens wisselend succes in zijn strijd tegen degradatie.

Volledig scherm Adrie Bogers (rechts) wordt de assistent-trainer van Ruud Brood. © BSR Agency

,,ADO Den Haag is een mooie club met emotie en daar hou ik van. Dit is een fantastische uitdaging”, zegt Brood over zijn aanstelling op de website van zijn nieuwe club. ,,Ik zie mezelf als een realistische, duidelijke en flexibele trainer, die graag samenwerkt. Ik hou van plezier, maar ben ook veeleisend. Ik stap hier met een zeer positief gevoel in. Het is voor mij belangrijk dat de club een nieuwe weg is ingeslagen. Er is een Technisch Hart gevormd en een bepaalde visie en beleid uitgestippeld. Ik wil de gekozen weg graag bewandelen, samen met de jonge groep en de rest van de club.”

,,We zijn zeer content dat we binnen korte tijd een nieuwe trainer hebben kunnen vinden die gepokt en gemazeld is in het voetbal en ook gelooft in onze visie en ons project‘’, zegt Martin, het hoofd van ADO's technisch hart. ,,Omdat de gesprekken zo soepel en goed verliepen, is het zeer snel gegaan. We waren overigens blij verrast dat hij onze ploeg al zo goed kende.”

